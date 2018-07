Neuer Eigentümer: Sofort 50 Millionen für Milan!

Milan hat bisher siebenmal den Meistercup bzw. die Champions League gewonnen und ist damit im wichtigsten Europacup-Bewerb der zweiterfolgreichste Club der Geschichte hinter Real Madrid. Seit ihrem 18. italienischen Meistertitel im Jahr 2011 sind die Mailänder aber titellos. In der vergangenen Saison gab es in der Serie A Rang sechs. Der Stadtrivale Inter Mailand wurde Vierter. Der neue Eigentümer will Milan zurück zum alten Ruhm führen, daher begann er seine Tätigkeit in Mailand sofort mit einer FInanzspritze von 50 Millionen Euro.