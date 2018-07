Liste Pilz taumelt weiter: Bohrn-Mena entlassen

Die Liste Pilz kommt nicht zur Ruhe: Nachdem Tierschützer Sebastian Bohrn-Mena in der Vorwoche seine Parteimitgliedschaft zurückgelegt hat, ist er nun seinen Job im Parlamentsklub los. „Das Dienstverhältnis wurde gelöst“, so Klubobmann Bruno Rossmann am Dienstag. Abgeordneter war Bohrn-Mena, der als Bereichssprecher für Tierschutz und Kinderrechte der Liste Pilz agierte, freilich ohnehin nie.