Electrosound-Pionier Richard Dorfmeister wird 50

Immerhin hat der am 13. Juli 1968 in Wien geborene Künstler schon vor dem Zusammentreffen mit Peter Kruder (der bereits im Vorjahr seinen 50er erreichte) gute und bis heute haltende Partnerschaften gepflegt. Da ist etwa Schulfreund Rupert Huber zu nennen, mit dem er als Tosca in einem zwar verwandten, letztlich aber doch etwas anderen Feld wildert. Hier ging und geht es oft noch eine Spur mehr ins Aktive, Tanzmusiklastige. „Wir wollten das offensichtlich Downbeatige nicht mehr hören“, meinte Dorfmeister etwa anlässlich des Albums „Outta Here“ 2014 im APA-Interview.