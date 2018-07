Einbrecher knackten einen Standtresor

Bargeld in unbekannter Höhe erbeuteten Einbrecher am Wochenende aus einem Standtresor einer Firma in Klagenfurt-Viktring. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Büro des Unternehmens und knackten dort den Geldschrank. Die genaue Höhe der Gesamtschadenssumme ist derzeit nicht bekannt.