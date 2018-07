Zwei schwere Unfälle bei Radmarathon

Über Rad katapultiert

Um 17.40 Uhr dann der nächste Unfall mit schweren Folgen: Ein 51-jähriger Radler aus Gallspach kam in St. Marienkirchen aufs Bankett der Polsenzer Landesstraße und konnte sein Rennrad nicht mehr unter Kontrolle bringen. Er rammte einen Wasserdurchlass und wurde in der Folge übers Rad katapultiert. Der Sportler erlitt so schwere Verletzungen, dass er ins Spital gebracht werden musste.