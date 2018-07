Forellen und Saiblinge aus Teich gestohlen

40 bis 50 Bachforellen und Saiblinge haben bisher unbekannte Täter in der Zeit vom 24. Juni bis 2. Juli aus einem Fischteich in Heiligenblut gestohlen. Der 59-jährige Besitzer der Almhütte, neben der sich der Fischteich befindet, hatte vor zweieinhalb Jahren Saiblinge und Forellen in den Teich eingesetzt. Am 24. Juni konnte er noch an die 50 Fische im Teich vorfinden. Als er aber am 2. Juli wieder an den Teich kam, war dieser leergefischt. Der Schaden, der durch den Diebstahl entstand, beträgt mehrere Hundert Euro.