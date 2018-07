Suche im Wörthersee: Hobbysportler vermisst

„Die Taucher haben die Stelle bis in acht Meter Tiefe absuchen können. An der Stelle ist der See aber 60 Meter tief“, so Beschliesser. Da Presslufttaucher nicht so tief Tauchen können, wurden mittlerweile Gas- Mischgastaucher angefordert. Die Unglücksstelle wurde vermessen und markiert. Die Suche gestaltet sich in dieser Tiefe als äußerst schwierig, da sich der Suchradius enorm erweitert.