Liegewiese völlig verdreckt: Badegäste verärgert

„Egal, wohin man schaut - überall liegen die Hinterlassenschaften der Gänse. Und dafür zahlt man auch noch Eintritt“, ärgert sich ein Besucher. Ähnlich sieht das eine Mutter, die mit ihren drei kleinen Kindern ins Strandbad gekommen ist, um sich zu entspannen und abzukühlen: „Obwohl wir höllisch aufpassen, sind wir schon ein paar Mal in die Haufen gestiegen. Das ist ärgerlich.“ In der nahen Surfschule und auf dem Campingplatz bestehe das Problem jedoch nicht. Dort werde das Areal offenbar regelmäßig gesäubert, so die Vermutung der Gäste.