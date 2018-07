Hofer will heimische Firmen nach Italien bringen

Hofer: Maximales Potenzial in Italien bei 1000 Filialen

Davon profitieren auch viele Austro-Firmen, deren Produkte Hofer in Italien in die Regale bringt, etwa Bier aus der Egger-Brauerei, H-Milch von der Gmundner Molkerei, Energy-Drinks von Red Bull und der Spitz-Gruppe oder Knabbergebäck von Kelly. Ihnen bietet sich nun eine neue Wachstumsregion. Laut Helm liegt das maximale Potenzial in Italien bei 1000 Filialen, mehrere Hundert sollen es auf jeden Fall werden.