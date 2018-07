Erstmals im Labor Nashorn-Embryos erzeugt

Tiere werden wegen ihrer Hörner gejagt

Das Nördliche Breitmaulnashorn, das in freier Wildbahn seit 2008 als ausgestorben gilt, lebte einst in Zentral- und Ostafrika. 1960 gab es der Naturschutzunion IUCN zufolge noch 2360 der Tiere in der freien Wildbahn. Doch Nashörner werden vor allem wegen ihrer Hörner gejagt, denn das pulverisierte Horn gilt in vielen asiatischen Ländern als Medizin. Von dem Südlichen Breitmaulnashorn gibt es dank intensivem Tierschutz im südlichen Afrika heute mehr als 20.000 Exemplare.