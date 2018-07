Im Streit um die geplanten Transitzentren in Deutschland hat die SPD nun eine klare rote Linie für die Verhandlungen mit CDU und CSU über die Ausgestaltung eines schärferen Asylrechts gezogen. „Mit uns wird es keine geschlossenen Lager geben“, sagte Parteichefin Andrea Nahles am Mittwoch nach einer Sondersitzung der SPD-Bundestagsabgeordneten in Berlin. Die Pläne der Union sorgen seit dem Asyl-Kompromiss zwischen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für Wirbel im Inland wie im Ausland, nicht zuletzt in Österreich.