Deutscher Besuch im „kleinen, braunen“ Österreich

Unangenehme Diskussionspartner, Politiker des anderen Lagers oder generell Menschen mit anderer Meinung mit Hitler- oder Nazi-Vergleichen diffamieren oder mundtot machen zu wollen, trägt allerdings genau zu jenem Effekt bei, den es zu bekämpfen gilt: der Spaltung in Gut und Böse, in Richtig und Falsch, in „Nazi“ und „Nicht-Nazi“ und letztendlich in Schwarz und Weiß, was Diskussionen, die für eine widerstandsfähige Demokratie überlebensnotwendig sind, letztendlich be- und verhindert. Wer sich denn tatsächlich für eine moderne und aufgeschlossene Demokratie starkmacht, sollte inflationär-leichtfertige Nazi-Vergleiche also doch besser stecken lassen.