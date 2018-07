Sex-Mörder Ali B. vergewaltigte auch Elfjährige

Als Details zum Mordfall Susanna veröffentlicht wurden, kam ans Licht, dass es ein weiteres Vergewaltigungsopfer gibt, dass mit dem Tatverdächtigen in Zusammenhang stehen könnte. Eine elfjährige Deutsche gab an, im März in der Flüchtlingsunterkunft, in der auch Ali B. untergebracht war, vergewaltigt worden zu sein. Sie erinnerte sich, dass der Vorname des Täters Ali gewesen sei. Die Polizei sah damals jedoch keine Gründe für eine Inhaftierung des Irakers.