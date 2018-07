Auch Gewerkschaft fürchtet nun um die Feuerwehren

Nicht nur die SPÖ will, wie berichtet, auch in Oberösterreich die Freiwilligen Feuerwehren gegen die („freiwillige“) Arbeitszeitverlängerung auf bis zu 12 Stunden am Tag und 60 Stunden pro Woche mobilisieren, die Gewerkschaft vida tut das ebenso. Auch deren Chef Roman Hebenstreit hat einen Brief an die Feuerwehren geschrieben.