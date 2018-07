U4 hält ab Montag nicht mehr in Heiligenstadt

Ab Montag heißt es für all jene, die mit der Wiener U4 zur Endstation Heiligenstadt unterwegs sind: Bitte umsteigen. Denn aufgrund der U4-Modernisierung wird die Station bis inklusive 26. August nicht angefahren. Fahrgäste können in Spittelau auf den D-Wagen oder die S40 ausweichen, auch die Ersatzlinie E4 ist auf den Gleisen der Straßenbahn zusätzlich zwischen Augasse und Nußdorf unterwegs, nachts und am Wochenende alle 15 Minuten.