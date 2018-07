Bürgermeister muss zum Verhör

Preuner bestätigte am Freitag eine entsprechende Meldung der „Krone“ und informierte, dass er in dieser Angelegenheit einen Anwalt eingeschaltet hat. „Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sehen wir mit großer Gelassenheit entgegen“, verkündete ÖVP-Klubchef Christoph Fuchs daraufhin per Aussendung. Die ÖVP vermutet hinter der Anzeige einen politischen Akt - nannte allerdings keinen konkreten Namen. Aus VP-Kreisen heißt es gegenüber der „Krone“ hinter vorgehaltener Hand, man habe den politischen Mitbewerber - die SPÖ oder die FPÖ - im Verdacht.