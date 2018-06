Ermittlungen gegen Bürgermeister Preuner

Wie Staatsanwaltschaftssprecher Marcus Neher bestätigt, sind Ermittlungen gegen Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) wegen Untreue-Verdachts aufgrund der Schenkung von städtischen Fahrzeugen ins Ausland eingeleitet worden. Die Ermittler prüfen auch einen Verdacht auf Amtsmissbrauch. Die Causa betrifft Preuner nicht in seiner aktuellen Funktion, sondern beziehen sich auf seine Zeit als Vizebürgermeister von Salzburg. Laut dem Vorsitzenden des Kontrollausschusses, Erwin Enzinger (FPÖ), soll Preuner daher am 9. Juli zur Sitzung des Kontroll-Ausschusses vorgeladen werden. Es gilt die Unschuldsvermutung. Weitere Informationen in Kürze…