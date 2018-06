Jennifer Aniston soll frisch verliebt sein

Ein wirklich glückliches Händchen in Sachen Liebe hatte Jennifer Aniston bislang ja nicht. Zuerst scheiterte 2005 nach fünf Jahren ihre Ehe mit Brad Pitt und 2018 folgte nach nur zwei gemeinsamen Ehejahren Scheidung Nummer zwei. Nach ihrer Trennung von Justin Theroux wollte sich die Schauspielerin eigentlich nur noch auf ihre Arbeit konzentrieren und weder an das Ehe-Aus, noch an andere Männer denken. Allerdings scheint Amor andere Pläne für die Ex-„Friends“-Darstellerin zu haben.