Hugh Grant: Taxifahrer kidnappte seine Ehefrau

Dass der Start in seine Ehe so actionreich sein würde, damit hätte Hugh Grant wohl nicht gerechnet. Nach seiner überraschenden Hochzeit mit Anna Eberstein vor einigen Wochen wollte das Paar eigentlich romantische Flitterwochen in Paris verbringen. Was dann passierte, erzählt der 57-Jährige jetzt in der US-TV-Show „Late Night with Seth Meyers“.