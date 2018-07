Japanische Raumsonde hat Asteroid Ryugu erreicht

Asteroid mit ungewöhnlicher viereckiger Form

„Der Asteroid Ryugu ist für uns ein ideales Forschungsobjekt mit seinen gerade einmal 900 Metern Durchmesser und vielen Artgenossen in der Nähe der Erdbahn“, erläuterte Ralf Jaumann vom Institut für Planetenforschung am DLR in Berlin. „Ungewöhnlich ist die eckige Form, die wir auf den ersten Bildern erkennen.“ Zudem sind auf dem kleinen Himmelskörper Krater und große Brocken sichtbar.