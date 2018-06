„Eispickel-Killer“ in Texas hingerichtet

Bibles Anwälte hatten argumentiert, ihr Mandant leide an Parkinson und weiteren Krankheiten, durch die seine Venen ungeeignet für eine Injektion seien. Damit drohe ihm eine äußerst schmerzhafte Exekution. Hätte das Gericht Bibles Antrag stattgegeben, hätte sich seine Hinrichtung um mindestens ein Jahr verzögert. Laut Gesetz sind in Texas Exekutionen nur per Giftspritze erlaubt, die Justiz hätte bei einem Erfolg seines Vorstoßes zunächst andere Methoden prüfen müssen.