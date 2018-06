Geiseldrama: Ermittlungen wegen Mordes - vorerst

Wie Staatsanwaltssprecher Heinz Rusch erklärte, sei die 27-Jährige, die am Montag aus einem Fenster in acht Metern Höhe gestürzt war, am Dienstag obduziert worden. Mittwochmittag stand das Ergebnis der Untersuchung fest: „Das Verletzungsbild lässt sich mit dem Sturzgeschehen erklären“, so Rusch. Die Frau war also an den Folgen ihres acht Meter tiefen Sturzes gestorben. Näheres wollte er dazu vorerst nicht bekannt geben.