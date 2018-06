Kosovo: Schweiz-Strafgeld wird zusammengeworfen!

Ein in New York lebender Fan der Schweizer, der Kosovare Rilind Reka reagierte mit einer überraschenden Aktion auf die FIFA-Strafe. Er fing an mittels Crowdfunding Geld zu sammeln. Und das sogar ziemlich erfolgreich: Er hält schon bei 8.000 Euro. Insgesamt müssen die Schweizer 15.000 Franken (etwa 13.000 Euro) zahlen. Die Aktion läuft auf der Onlineplattform „Gofundme.com“ mit den Slogan: „Sie haben allen Schweizern und Albanern auf der ganzen Welt Freude und Glück gebracht, bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und unterstützen Sie sie.“