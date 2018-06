„Wüstensöhne“ gewinnen „Grottenkick“ gegen Ägypten

Wer auf Besserung des allgemeinen Spielniveaus in der zweiten Hälfte gehofft haben sollte, wurde recht schnell enttäuscht. Wie über weite Phasen der ersten 45 Minuten hielten die Saudis die Kugel gefällig in ihren Reihen und kombinierten sich auch immer wieder in die Nähe des ägyptischen Tors - doch mehr als teils nach großer Panik „riechende“ und dementsprechend harmlose Abschlüsse aus bis zu 25 Metern Entfernung schauten bei den bemühten „Grünen“ lange Zeit nicht heraus. Erst knapp 20 Minuten vor dem Ende musste El-Hadary zweimal eingreifen, bei Kopfbällen von Hussain Al-Moqahwi (69.) und Muhannad Asiri (70.) hielt der „Goalie-Opa“ das Remis noch fest. Die Ägypter ihrerseits blieben indes bis in die Schlussminuten ihrem Desinteresse für die Partie treu - und verdienten sich von daher trotz ihrer individuell größeren Klasse das, was in der 95. Minute passieren sollte: Saudi-Arabien kam über rechts noch einmal in den Strafraum, wo Abdullah Otayf auf Al-Dawsari passte - und der aus spitzem Winkel und knapp acht Metern Entfernung zum 2:1 einnetzte.