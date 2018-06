Roseanne Barr unter Tränen: „Habe alles verloren!“

Nun zeigt die Schauspielerin, die mit der Neuauflage ihrer Kult-Sitcom „Roseanne“ vor der Absetzung durch ABC Erfolg feiern konnte, in einem 35 Minuten langen, aufgezeichneten Podcast des Rabbis Shmuley Boteach, der ein langjähriger Freund Barrs ist, Reue. Unter Tränen erklärt sie: „Ich bin vieles. Ich bin ein Großmaul und all das, aber ich bin nicht dumm. Und ich hätte niemals wissentlich eine schwarze Person einen Affen genannt. Das würde ich nie tun! Und das habe ich nicht getan! Und dass Leute jetzt so was von mir denken, bringt mich um.“