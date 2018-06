Musik-Beben zum Auftakt des 35. Donauinselfests

Kurz nach 17 Uhr zündete Einarsson auf der Ö3-Bühne in der „Krone“-Area ein Musik-Feuerwerk, das bis Sonntag bis zu drei Millionen Menschen auf die Insel locken wird. Legendäre Künstler und Neulinge der Szene geben sich bei 600 Stunden Programm das Mikrofon in die Hand. Mit ihrem ersten Auftritt beim Wiener Donauinselfest erfüllen sich aufgehende Sterne am Musikhimmel einen Traum.