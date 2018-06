Wenn Deutschland Grenzen zumacht, folgt Österreich

„Krone“:Welche von den angedachten Maßnahmen, die Migranten aus Europa zurückzuhalten, gefällt Ihnen am besten?

Stelzer: In dem Zusammenhang ist „gefallen“ fast ein falsches Wort, weil es wirklich ein furchtbares Thema ist. Das Allergscheiteste aus meiner Sicht wäre Hilfe vor Ort, damit ein Fluchtgrund erst gar nicht entsteht. Aber diese hehre Absicht allein wird nicht reichen. Daher die Idee, Unterbringungen an der Außengrenze zu schaffen, oder auch in Nordafrika. Das würde ich wirklich für sinnvoll erachten.