Emilia Clarke verabschiedet sich von „GoT“

Am Sonntag berichtete Emilia Clarke auf Instagram von ihrem finalen Besuch am Set des erfolgreichen HBO-Fantasy-Dramas, welches im nächsten Jahr zum achten und letzten Mal über die Bildschirme flimmern wird. Clarke verkörperte in der Serie seit 2011 die Mutter der Drachen, Daenerys Targaryen. Nun heißt es für die Drachenkönigin Abschied nehmen.