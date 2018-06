Ehepaar aus Hass gegen FPÖ getötet: Prozessauftakt

Erhöhte Sicherheitsbestimmungen bei IS

Aufgrund der mutmaßlichen Nähe des Angeklagten zum IS, gelten beim Prozess am Linzer Landesgericht erhöhte Sicherheitsbestimmungen. Die Staatsanwaltschaft legt Mohamed H. Mord, Brandstiftung, Mitgliedschaft in einer terroristischen bzw. kriminellen Vereinigung und - wegen eines Vorfalls in der Justizanstalt - gefährliche Drohung zur Last. Dem 55-Jährigen drohen zehn bis 20 Jahre Haft oder lebenslang sowie eine Einweisung in eine Anstalt.