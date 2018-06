„Most Wanted“-Schwerverbecher steht vor Enthaftung

Nach sieben Jahren Flucht in Wien geschnappt

Vor Beginn seiner Verhandlung tauchte der aus Madison im US-Bundesstaat Wisconsin stammende Mann unter. Sieben Jahre lang wurde weltweit nach ihm gefahndet, unter anderem mit der von Interpol geführten „Most Wanted“-Liste. Am 20. April wurde er schließlich von Zielfahndern des Bundeskriminalamts und Beamten des Landeskriminalamts in einem Geschäft in der Wiener Innenstadt geschnappt. Der 50-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.