New York verklagt Trump wegen seiner Stiftung

In der am Donnerstag eingereichten Klage ist von „anhaltenden Verstößen“ gegen Bundes- und New Yorker Gesetze zu Wohltätigkeitsorganisationen „über mehr als ein Jahrzehnt“ die Rede. Die Strafverfolger verlangen die Erstattung einer Summe von 2,8 Millionen Dollar (umgerechnet knapp 2,4 Millionen Euro) und die Schließung der Stiftung. Außerdem soll es Trump für zehn Jahre verboten werden, der Leitung einer wohltätigen Organisation mit Sitz in dem Bundesstaat anzugehören. Seinen drei Kindern - Donald jr., Eric und Ivanka Trump - soll dies für ein Jahr untersagt werden. Die US-Steuerbehörde IRS und die Aufsichtsbehörde für Präsidentschaftswahlen FEC wurden angewiesen, mögliche Verstöße der Trump Foundation gegen geltendes Recht zu prüfen.