Wir verlosen Tickets für Popzirkus in Pörtschach!

„Krone“ verlost Popzirkus-Tickets!

Den Start macht das Partyboot mit DJs Donnerstagabend. Am Freitag geht’s dann richtig los: Ab 16 Uhr spielen Cro, Julian Le Play, Max Giesinger und Bausa; Matakustix, Joris, Revolverheld, SDP und Kompass Nord rocken die Bühne am Samstag. Neugierig geworden? Wer Zwei-Tages-Pässe für das Festival in Pörtschach gewinnen möchte, schreibt eine Mail mit Betreff „Popzirkus“ und inklusive Namen sowie Handynummer an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at.