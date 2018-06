Gericht zweifelt am Deckel für Mindestsicherung

Es geht um den individuellen Bedarf

Das Fazit des OÖ Gerichtes klingt so: „Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung des VfGH, dass der Fokus in einem System der sozialen Sicherheit am individuellen Bedarf liegt, stellt sich in diesem Zusammenhang - unabhängig von der konkreten Höhe der Beträge - daher die Frage, ob die gesetzlichen Regelungen des Oö. BMSG im Sinne der individuellen Bedarfsorientierung bei Haushaltgemeinschaften in speziellen Sachverhaltskonstellationen noch ausreichend sachlich gerechtfertigt sind, oder Leistungsempfänger bereits in unsachlicher Weise differenziert werden.“