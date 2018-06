Großeinsatz in Wien: Männer in Gebäude verschanzt

WEGA-Einsatz am Donnerstag im Wiener Bezirk Döbling: In einem leer stehenden Gebäude verschanzten sich Männer, die Glasteile auf ein Auto geschleudert haben sollen. Vier Verdächtige wurden abgeführt, eine Gaspistole wurde sichergestellt. In Hernals war kurz zuvor mit einer Schreckschusspistole auf offener Straße geschossen worden.