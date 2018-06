Ariana Grande & Nicki Minaj nehmen Hater aufs Korn

Ariana Grande und Nicki Minaj performen nicht nur Songs wie „Bang Bang“ und „Side to Side“ gemeinsam, sie sind auch privat beste Freundinnen und zeigen das auf unzähligen Fotos auf Instagram und Co. Bodyshamern, die sowohl an Nickis Kurven als auch an Arianas schlanker Linie etwas auszusetzen haben, bieten sie mit neckischen Sprüchen und knallharten Ansagen die Stirn - so wie zuletzt, als sie mit einem frechen Brüste-Posting ihre Hater aufs Korn nahmen.