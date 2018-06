Junge Grüne wollen als Junge Linke durchstarten

Kritik an der Regierung, aber auch an der SPÖ

In den nächsten Monaten will die Junge Linke lokale Strukturen aufbauen und ein Programm erarbeiten. Für Herbst ist eine erste Kampagne gegen die Politik von ÖVP und FPÖ geplant. Petrik: „Die Regierung betreibt auf allen Ebenen unsoziale Politik auf dem Rücken der Mehrheit der Bevölkerung. Sie zerschlägt unser Sozialsystem und kümmert sich nur um die Interessen der Reichen und Konzerne.“