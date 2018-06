Der ganz Juni-Regen fiel an einem einzigen Tag

Am schlimmsten erwischte es die Bereiche zwischen Hausruck- und Innviertel von Vöcklabruck bis Suben und das nördliche Mühlviertel östlich von Bad Leonfelden. In Gutau fackelte ein Blitz das E-Werk ab, ein Techniker entdeckte den Brand. „Beim Eintreffen stand das Gebäude in Vollbrand. Nachdem der Strom abgeschaltet war, begann der Löscheinsatz“, erzählt Einsatzleiter Josef Bindreiter.