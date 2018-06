„Religionslose kreuzigen wir am Golgotha-Hügel“

Medine will trotzdem auftreten

Medine soll am 19. und 20. Oktober in dem Konzertsaal auftreten - kurz vor dem dritten Jahrestag der Anschläge vom 13. November 2015. Einer der Auftritte ist bereits ausverkauft. Daher hält der Rapper auch trotz der Proteste an seinem Auftritt fest. Zudem verurteilte er die Anschläge vom November 2015 erneut.