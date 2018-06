„Schüsse“ schockieren Fans auf Eminem-Konzert

Konzertgänger hätten sich an den Anschlag beim Country-Music-Festival in Las Vegas erinnert gefühlt. Im vergangenen Jahr schoss ein Attentäter vom 32. Stockwerk eines Hotels in die Menge der Festivalbesucher. 59 Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Am Anfang hielten die Besucher die Schüsse noch für Feuerwerkskörper.