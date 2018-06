Autonome Güter-Lastwagen für mehr Sicherheit

Nahverkehr automatisiert

Nach zweijährigen Sondierungsprojekten geht’s zum Anwendungs-Szenario: Platooning-fähige Lkw (können dicht hintereinander fahren) sollen automatisiert von einem Übergabepunkt auf der Autobahn auf definierten Strecken fahren, dabei auch an anderen Lkw andocken und an Übergabepunkten im automatisierten Nahverkehr übernommen werden, so die Experten Johannes Hödlmayr und Clemens-Malina-Altzinger.