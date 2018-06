Kilometerabhängige Maut für Hofer kein Thema

Hofer nimmt am Donnerstag und am Freitag erstmals in seiner Funktion als Infrastrukturminister am EU-Rat für Verkehr und Telekommunikation in Luxemburg teil und präsentiert dort Österreichs EU-Vorsitzprogramm. Zu einem Thema, der kilometerabhängigen Pkw-Maut, die viele Österreicher belasten würde und die von vielen EU-Ländern gefordert wird, stellte er im Vorfeld klar: „Das wäre eine zusätzliche Belastung, von der ich nicht überzeugt bin.“ Es gebe in Österreich ohnehin die Mineralölsteuer.