„Bestatter entführte die Leiche meiner Mutter“

Einzellfälle - oder ein System?

So kann es in Wien einerseits passieren, dass ein 59-Jähriger in einem Hospiz verstirbt, ein Sozialbegräbnis inklusive Armengrab bekommt, und die erst nachträglich verständigte Mutter „mehrere Tausend Euro“ dafür zahlen muss, wenn sie ihren Sohn ins Familiengrab überführen will. Die Krone berichtete im Februar 2018 über den Fall. Die MA 15 argumentierte das schnelle Begräbnis wiederum damit, dass „Verstorbene aus Seuchenschutzgründen innerhalb von fünf Tagen bestattet werden müssen“. Doch genau genommen steht das so nicht im Gesetz. Auch in Tirol kam es zu einem Fall, bei dem zwei Tote nicht mehr da waren, weil sie ein anderer Bestatter ohne Legitimation bereits in seine eigene Kühlkammer überführt hatte - und bei den Hinterbliebenen proaktiv um deren Beerdigung keilte.