Golan-Massaker: „Gefecht war nicht zu verhindern“

„Nach militärischer Beurteilung wäre es zu einem Gefecht gekommen“

Es sei zwar müßig, über ein Was-wäre-wenn zu diskutieren, aber: „Nach heutiger und militärischer Beurteilung wäre es (bei Einmischung unserer Soldaten, Anm.) zu einem Gefecht gekommen - mit vermutlich anderem Ausgang, aber es hätte Opfer gegeben.“ Der erfahrende Kommandierende habe zudem „seinen Handlungsspielraum bis an die Grenze ausgedehnt“, indem er die kurz darauf in einem Hinterhalt von Schmugglern getöteten neun Geheimpolizisten des syrischen Assad-Regimes, die in die Zone einfuhren, mit den Worten „Take care“ warnen wollte. „Mehr konnte, mehr durfte er nicht machen“, so Walzer.