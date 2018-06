Katy Perry: Am Scheideweg von Kunst und Kitsch

Bei Katy Perry gab es dahingehend schon beim letzten Auftritt vor drei Jahren wenig zu bemängeln, an diesem Abend setzt die Instagram-Königin noch ein Vielfaches drauf. Schon zum Opener „Witness“ segelt sie, ganz in Latex-Gold gekleidet, in einer Art Sternenraumschiff aus einem sich öffnenden, überdimensionierten Auge, bei „Roulette“ werden plötzlich zwei riesige Würfel auf die Bühne gekarrt und während dem Disco-Hit „Dark Horse“ tänzelt sie in der Bühnenmitte auf höhenverstellbaren Quadern. Dazu brave, aber völlig in den Hintergrund verschobene Rocker an den Instrumenten, athletische Tänzer in verschiedensten Kostümen und perfekt durchexerzierte Choreografien. Wie bei solchen Monsterproduktionen üblich, bleibt nichts dem Zufall überlassen, was dem anfänglichen Staunen im weiteren Konzertverlauf immer wieder ein leichtes Gähnen zur Seite stellt.