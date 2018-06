Tausende Mazedonier protestieren gegen Umbenennung

Tausende Menschen sind am Samstag in Mazedonien gegen eine Umbenennung der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik auf die Straße gegangen. Hristijan Mickoski, Chef der nationalkonservativen Oppositionspartei VMRO-DPMNE, und seine Anhänger protestierten in der Hauptstadt Skopje gegen eine geplante Verfassungsänderung zur Umbenennung des Landes.