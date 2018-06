Studie: Schimpansen schlafen überraschend sauber

Der Evolutions-Mikrobiologe Jonathan Eisen von der University of California ergänzte in einem Interview, es erscheine zwar eklig, als Mensch in einem Bakterien-Nest zu schlafen. „Aber in seinen eigenen Mikroben zu sitzen ist normalerweise kein Problem für die Gesundheit.“ Da sei das Schlafen in einem Bett, in dem schon viele andere gelegen hätten, schon unangenehmer - „wenn man den Mikroben ausgesetzt ist, die schon durch ein anderes Individuum hindurchgegangen sind.“