„God of War“ & Nintendo Labo: Das bringt der April

Ums Überleben geht es ab dem 10. April auch in „Extinction“. Spieler schlüpfen in dem für PC, PS4 und Xbox One erhältlichem Game in die Rolle eines Kriegers, der Städte gegen aus der Luft und vom Boden angreifende Bestien verteidigen und so die Menschheit vor ihrer Auslöschung bewahren muss.