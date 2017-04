Waffe für Anschlag am Wiener Airport versteckt

Der 28- Jährige wird verdächtigt, eine "schwere staatsgefährdende Gewalttat" vorbereitet zu haben. Am Mittwoch wurden insgesamt 16 Objekte in Deutschland, Österreich und Frankreich durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilte. Der aus Offenbach stammende Verdächtige wurde im unterfränkischen Hammelburg verhaftet. Es handelt sich um einen im französischen Illkirch stationierten Oberleutnant der deutschen Bundeswehr.

Bereits einmal am Airport festgenommen

Der Mann soll im Jänner am Flughafen Wien- Schwechat eine geladene Schusswaffe auf einer Toilette versteckt haben. Als er sie sich, wie erst jetzt bekannt wurde, im Februar wieder holen wollte, sei er vorübergehend festgenommen worden. Die Ergebnisse der aktuellen Ermittlungen legen nun den Verdacht nahe, "dass der Beschuldigte mit der zuvor am Wiener Flughafen hinterlegten Waffe eine schwere staatsgefährdende Straftat im Sinne eines Anschlags geplant hat", wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

"Fremdenfeindlicher Hintergrund"?

Laut den deutschen Behörden gibt es Hinweise darauf, dass sich der Beschuldigte Ende 2015 unter einem Aliasnamen als syrischer Flüchtling ausgegeben und später einen Asylantrag gestellt hatte. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für "einen fremdenfeindlichen Hintergrund" bei dem Mann.