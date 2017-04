Staatsanwalt: NGOs kooperieren mit Schleppern

Dies gelte allerdings nicht für die größeren Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder Save the Children. Bei anderen, wie der maltesischen MOAS oder deutschen Organisationen, die sich in der Mehrheit befinden, sehe das "anders aus", so Zuccaro aktuell in der italienischen "Stampa".

Ein Mitglied der NGO MOAS hält Ausschau nach Bootsflüchtlingen. Foto: AFP

"Boote durch Lichtsignale geleitet"

Die Staatsanwaltschaft der sizilianischen Metropolitanstadt Catania habe Ermittlungen zu den mutmaßlichen Verbindungen zwischen Helfern und Schleppern eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen würden Flüchtlingsboote unter anderem durch Lichtsignale in Richtung der Retter geleitet. Man wisse aber noch nicht, ob und wie diese Informationen in einem Gerichtsverfahren genutzt werden könnten.