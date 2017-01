Pfarrer wegen Orgien und Zuhälterei angeklagt

Videos, die sichergestellt werden konnten, sollen angeblich zeigen, dass die Orgien sogar in den Räumlichkeiten der Kirche San Lazzaro (Bild oben) in Padua stattgefunden haben. Ins Rollen gekommen ist der Fall, weil sich drei weibliche Mitglieder der Pfarrgemeinde über den Priester beschwert hatten.

Pornos, Partnertausch- Onlinebörsen und Swinger- Resorts

Der 48- jährige Pater soll pornographische Aufnahmen in Hüllen versteckt haben, auf denen die Namen von verschiedenen Päpsten aufgedruckt waren. Dem Bericht zufolge hat man in den Privaträumen von Contin, der Sex mit bis zu 15 Frauen gehabt haben soll, auch diverses Sexspielzeug sichergestellt. Der Priester werde laut Angaben des "Independent" außerdem beschuldigt, einige seiner Gespielinnen auf Partnertausch- Onlinebörsen vermittelt zu haben. Angeblich soll er mit den Frauen auch zu Nudisten- und Swinger- Resorts an der Südküste Frankreichs gereist sein.

"Ständig hielten sich zahlreiche Frauen in seiner Nähe auf"

Eine 49- jährige Frau, die in der Pfarrgemeinde mitgearbeitet hat und laut eigenen Angaben eine Affäre mit dem Priester und Sex mit ihm im Pfarrhaus hatte, sagte der örtlichen Zeitung "Il Mattino di Padova": "Es gab zahlreiche Frauen, die sich ständig in seiner Nähe aufhielten. Ich habe das anfangs nicht verstanden - erst später."

Staatsanwalt ermittelt, Priester in Kroatien auf Urlaub

Erste Beschwerden über den umtriebigen "Gottesmann" habe es laut dem "Independent" bereits vergangenen Sommer beim Bischof gegeben - doch die Polizei sei nicht sofort verständigt worden, weil die Kirche zuerst selbst Licht in die Sache bringen wollte. Bislang sei Pater Andrea Contin "Il Mattino di Padova" zufolge nicht verhaftet worden, die Staatsanwaltschaft ermittle aber in dem Fall. Der Priester sei zurzeit nicht erreichbar, weil er auf Urlaub in Kroatien, wo er seine Familie besucht, weile.